В Тобольске стартовал новый сезон экскурсий по экотропам

Новый туристический сезон на экотропах СИБУРа открылся презентацией обновленного маршрута "Образ сибирской тайги". Первыми посетителями лесной экскурсии стали воспитанники Тобольского социально-реабилитационного центра.

На обновленном маршруте "Образ сибирской тайги" гости леса смогут посмотреть кладку птичьих яиц, узнать, как устроено гнездо змеи, научиться правильно ориентироваться в лесу. Протяженность экотропы – 1 километр, она включает 8 станций: от "Государства в лесу" и "Идти по следу" до "Хранителей тайги" и с "Лесом на ты". Разработкой новой концепции в сотрудничестве с "ЗапСибНефтехимом" занимались представители Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения РАН.

"Понимание необходимости апдейта существующего маршрута пришло, когда мы подводили итоги прошлого сезона. От гостей экотропы мы слышали, что они посещают наши маршруты не в первый раз. С одной стороны, очень приятен интерес к тобольскому лесу, а с другой – и постоянным посетителям, и первооткрывателям троп нужны новые полезные знания о нашей природе. Мы постарались сделать "Образ сибирской тайги" максимально интерактивным, понятным и для взрослых, и для детей. За последнее отвечала, в том числе, моя 14-летняя дочь Любовь – она рисовала эскизы к интерактивным зонам", - рассказала автор текста экскурсии, научный сотрудник химико-экологической лаборатории Тобольской комплексной научной станции УроРАН Алена Токарева.

"Для нас флора, представленная на экотропе – это еще и биоиндикаторы, по которым мы удим, насколько чистая вокруг природа. Отмечу, что СИБУР - одна из немногих компаний в стране, которая с 2012 года ведет мониторинг биоразнообразия прилегающих природных территорий. Нам очень важно знать, как биота, флора и фауна реагируют на присутствие рядом промышленной площадки", - объяснила руководитель по экологии "ЗапСибНефтехима" Людмила Шешукова.

Оценить новый "Образ сибирской тайги" первыми смогли педагоги и воспитанники Тобольского центра социальной реабилитации. Каждому юному первооткрывателю был выдан инвентарь, которым они активно пользовались на протяжении всего путешествия по тропе. К примеру, с помощью микроскопа и лупы экотуристы познакомились с микромиром, населяющим лес и смогли рассмотреть следы зверей, которые проживают в тобольской тайге.