Выпускник Тобольского медицинского колледжа получил медаль за борьбу с ковидом

Фото - https://vk.com/tobrayon

Выпускник Тобольского медицинского колледжа имени Володи Солдатова Иван Вилисов получил медаль за борьбу с COVID-19. Награду от профсоюза работников здравоохранения РФ ему передал глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.

Иван Вилисов окончил школу в селе Бизино, успешно поступил в медколледж. Во время пандемии коронавирусной инфекции помогал врачам, участвовал в волонтерском движении медиков и стал финалистом Российской нацпремии "Студент года – 2022".

"Был рад тому, что диплом и медаль мне вручал лично Леонид Валерьевич. Также когда стал финалистом премии "Студент года – 2022", получил памятные часы с изображением герба Тобольского района. Для меня это дорогая память и гордость получить такие награды из рук главы моего района!" – написал в комментариях к фото Иван Вилисов.