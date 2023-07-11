Тюменские библиотеки получат новые книги для слепых детей

Фонд "Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей" планирует подарить региону 10 экземпляров издания и презентовать их в рамках инклюзивного фестиваля "Мундир для героя", получившего поддержку Фонда президентских грантов.

Книга в игровой форме расскажет об истории России и российских вооруженных сил через призму фронтовой и парадной военной одежды. На ее страницах дети узнают о воинах, которые жили и защищали нашу страну в разные исторические эпохи.

Как сообщают авторы проекта, в книге будут использованы материалы одного из самых современных московских музеев – Музея военной формы, создателям которого удалось добиться максимальной наглядности и погружения в мир русского воинства с древности до наших дней.

Благотворительный фонд "Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей" сотрудничает с Тюменской областью с 2016 года. За эти годы маленькие читатели специальной библиотеки для слепых и детской библиотеки имени Лагунова получили в подарок от фонда почти два десятка изданий: полисенсорные комплекты "Путешествие по России" и "Путешествие по странам и континентам. Выпуск 2", а также обучающие комплекты "Гимн России в детских рисунках" и "Путешествие в истории".