Стобалльниками по ЕГЭ стали 63 тюменских выпускника

В этом году в Тюменской области число стобалльников увеличилось на 16. Максимальный результат – у 63 человек, сообщил губернатор Александр Моор.

При этом пять из 63 человек получили по 100 баллов по двум предметам - итого в копилке региона 68 стобалльных результатов. Выпускники обязательно получат 100 тысяч рублей за каждые 100 баллов, заверил Моор.

"Пусть эти достойные результаты станут стартом в интересной студенческой и успешной профессиональной жизни. Молодцы! Благодарю родителей, педагогов и наставников за терпение, мудрость и поддержку – именно вы стали надежной опорой для наших ребят", - поздравил причастных к успеху ребят Моор.