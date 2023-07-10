Стобалльниками по ЕГЭ стали 63 тюменских выпускника

15:15 10 июля 2023
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В этом году в Тюменской области число стобалльников увеличилось на 16. Максимальный результат – у 63 человек, сообщил губернатор Александр Моор.

При этом пять из 63 человек получили по 100 баллов по двум предметам - итого в копилке региона 68 стобалльных результатов. Выпускники обязательно получат 100 тысяч рублей за каждые 100 баллов, заверил Моор.

"Пусть эти достойные результаты станут стартом в интересной студенческой и успешной профессиональной жизни. Молодцы! Благодарю родителей, педагогов и наставников за терпение, мудрость и поддержку – именно вы стали надежной опорой для наших ребят", - поздравил причастных к успеху ребят Моор.

Теги: Александр Моор , выпускники , ЕГЭ
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