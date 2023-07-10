Фотопроект о семейных ценностях появился в Тюмени

В сети появился фотопроект "Чувства не имеют цены", приуроченный ко Дню семьи, любви и верности.

Серия фото включает портреты молодых общественников региона, деятельность которых связана с ответственным родительством и укреплением внутрисемейных традиций. В кадре тюменцы находятся вместе со своими детьми за совместными занятиями. Также в карточках молодые родители транслируют ценности, которых придерживаются в своей семье.

— Нашим фотопроектом мы хотели показать, что самый ценный подарок для ребенка — это любовь, забота и участие в его жизни мамы и папы. Поэтому важно делиться эмоциями, быть открытыми и честными, не бояться проявлять чувства к близким, — пояснила Валерия Иванова, руководитель Медиацентра молодежной политики Тюменской области.

Карточки находятся в закрепленной записи в группе "Киберпатруль Тюменской области" в социальной сети ВКонтакте. Это онлайн-проект, который помогает взрослым оградить детей от негативных явлений в реальной жизни и интернете. В сообществе доступны обучающие видео, тематические статьи, информационные карточки и чек-листы, сообщает "Мегатюмень".