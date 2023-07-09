Жители Ишима могут сделать биопсию щитовидной железы

В ишимской Областной больнице №4 начали проводить биопсию щитовидной железы. Процедуру проводят в поликлинике №1 - врач-хирург Лев Буторин и врачи ультразвуковой диагностики: Надежда Кирилова и Алексей Мелешин.

Показаниями к диагностике являются выявленные в ходе других исследований новообразования железы у пациентов с плохой наследственностью в плане онкологии), множественные образования узелкового типа.

Процедура проходит под контролем УЗИ – с целью произвести избирательный забор материала для отправки его на гистологическое исследование. Во время пункции используют очень тонкую иглу, чтобы минимизировать дискомфорт пациента.

Как рассказала Елена Мелешина, врач-эндокринолог ОБ №4, ранее для проведения биопсии пациентов приходилось направлять в медучреждения Тюмени, сейчас очень удобно для всех, что исследование проведут на месте.

Биопсия – наиболее информативный и точный метод, позволяющий определить любые заболевания щитовидки на ранней стадии, включая злокачественные процессы. В ходе процедуры могут быть выявлены также диффузные изменения, кисты, узловые зобы, и другие заболевания, сообщила Жанна Стрижак, пресс-служба ОБ № 4 (г. Ишим).