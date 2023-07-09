Об особенностях ухода за пионами рассказала эксперт

Причинами нового заболевания пионов могут стать погодные условия, некачественный состав грунта, нарушение режима полива, ослабление иммунитета вследствие несистематических подкормок. Как помочь растениям, рассказала эксперт межрегионального отделения Союза садоводов России Нина Щербакова.

Если ситуация возникла впервые, рекомендуется весной полить под корень препарат Максим, а по листу выполнить двукратное опрыскивание препаратом Фитолавин.

Если ситуация повторяется, следует полить под корень Фундазол или Превикур энерджи, по листу выполнить опрыскивание фунгицидом Ридомил или Скор.

Также следует после полива или дождя грунт вокруг растения обязательно рыхлить. Пион не переносит застоя влаги, однако в регулярных поливах очень нуждается, особенно в период бутонизации и в конце сезона, когда закладываются почки возобновления. У основания пиона практически нет всасывающих корней – все они располагаются на периферии, поэтому полив должен проводиться на расстоянии 20–40 см от центра куста.

Полную обрезку куста нужно выполнить поздней осенью, так как летом в надземной части идет закладка почек для будущего цветения. Для более пышного цветения на следующий год хотя бы 20 процентов цветов нужно оставить на кусте, чтобы они образовали плоды. При срезе цветов на букет следует оставлять часть побега с 2–3 листьями, сообщает "Тюменская область сегодня".