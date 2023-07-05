Курсанты "Воина" совершили учебные прыжки с парашютом

Запоминающимся событием для курсантов первой профильной смены "Время героев" в Центре военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "ВОИН" стало обучение на площадке тренировочного парашютного городка.

Юные курсанты отработали действия парашютиста в воздухе, в том числе стрельбу из личного оружия, прыжки с 25-метровой парашютной вышки. Такой тренажер позволяет отработать учебный навык отделения от самолета и приземления при совершении настоящего прыжка с парашютом. Хотя навыки отделения от летательного аппарата ребята приобретали на земле, условия были максимально приближены к реальным. В качестве тренажеров также были использованы макеты самолета Ан-2 и вертолета Ми-8.

"По опыту знаю, насколько важным событием для каждого подростка становится первый прыжок с парашютной вышки. Это не просто приобретение определенного навыка. Это – преодоление себя, закалка характера. У нас работают опытные инструкторы – кандидаты в мастера спорта по парашютному спорту, спортсмены-разрядники, которые грамотно мотивируют ребят, помогают им побороть страх. И главная награда – видеть, как после прыжков у них горят глаза, как они гордятся и радуются: "Я смог!", – поделился руководитель тюменского филиала Центра "ВОИН" Игорь Ревякин.

Военно-спортивные сборы продлятся 21 день. Каждый из этих дней насыщен интересными событиями. Уже завтра участники военно-спортивного лагеря проверят свои навыки на комплексном полевом занятии по стрельбе. Напомним, мероприятие пройдет на базе ССК "Стальной азарт" (11-й км Ялуторовского тракта). Комплексному занятию по стрельбе на полигоне предшествовали девять дней серьезной подготовки в лагере.