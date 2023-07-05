Бабушкин воркаут в Тюмени заработал президентский грант

Проект "Бабушкин воркаут" Благотворительного фонда "Старшее поколение" победил в конкурсе президентских грантов в области охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни. Инициатива соответствует основным направлениям национального проекта "Демография".

Почему "Бабушкин ВОРКАУТ"? Ответ прост: "Бабушки плохого не посоветуют!".

Уже сейчас все желающие тюменцы, готовые развиваться физически, смогут совершенно бесплатно повысить имеющуюся квалификацию, получить новую профессию спортивного инструктора или просто заниматься спортом для здоровья под руководством опытных наставников.

Проект создан для того, чтобы объединить молодое и старшее поколения, помочь людям сделать свою жизнь ярче и насыщеннее, дать возможность насладиться профессиональными спортивными навыками на улице, в зале, а также заняться физнагрузкой, не выходя из дома, в рамках нового направления "Фитнес-центр на дому".

Обучение людей возрастной категории 55+ проводится еженедельно по 10 адаптированным спортивным направлениям. Занятия включают в себя психологические тренинги, лекции по командообразованию, обучающие мастер-классы и интенсивы. Курс обучения длится 5 месяцев, а результаты не заставят себя ждать!

После прохождения образовательного курса инструкторы-добровольцы разработают адаптированные программы тренировок, чтобы проводить для всех жителей региона еженедельные благотворительные воркаут-разминки, зарядку разных видов в современном формате.

С целью удобства будет создан интернет-портал (рубрикатор) "ПРОкачаемся" с интерактивной картой, на которой будут размещены места и время проведения спортивных мероприятий, а также расположение воркаут-площадок, центров физической подготовки, спортивных студий и обучающие видеоуроки от спорт-инструкторов.

По итогу спортивного проекта в Тюмени будет организована первая Областная спартакиада дворовых команд 55+.

"Инициатива повышает мотивацию к регулярным занятиям физической культурой, помогает улучшить состояние здоровья населения за счет повышения доступности качественных занятий спортом, обеспечивает эффективный диалог поколений и коммуникативный опыт, - отмечает Ирина Богунова, исполнительный директор Благотворительного фонда "Старшее поколение".

Организаторы приглашают людей серебряного возраста проявить активность и принять участие в проекте. Запись и подробная информация по тел. 8(3452)51-77-05 или на официальной странице в социальной сети "ВКонтакте".