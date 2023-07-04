12 тюменских педагогов вышли в федеральный этап конкурса "Сердце отдаю детям-2023"

18:00 04 июля 2023
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Подведены итоги общественного голосования Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования "Сердце отдаю детям – 2023". Все 5 представителей Тюменской области, самостоятельно выдвинувшие свои кандидатуры, набрали необходимое количество голосов.

Теперь в первом заочном туре регион представят 12 педагогов. Помимо 5 самовыдвиженцев, участие в нем примут 7 победителей регионального конкурса. При успешном прохождении двух заочных туров участников ждут на очном этапе в Санкт-Петербурге в сентябре.

Самовыдвиженцами в конкурсе участвуют Алексей Антонов, Римма Сердце, Любовь Новоселова, Наталья Лаврова и Галина Тимошенко. Победители регионального конкурса Танзиля Файзуллина, Ольга Белогубова, Наталья Кискина, Валентина Коростелёва, Анна Лырчикова,  Рамиль Хасанаев и Руслана Подкорытова.

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