12 тюменских педагогов вышли в федеральный этап конкурса "Сердце отдаю детям-2023"

Подведены итоги общественного голосования Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования "Сердце отдаю детям – 2023". Все 5 представителей Тюменской области, самостоятельно выдвинувшие свои кандидатуры, набрали необходимое количество голосов.

Теперь в первом заочном туре регион представят 12 педагогов. Помимо 5 самовыдвиженцев, участие в нем примут 7 победителей регионального конкурса. При успешном прохождении двух заочных туров участников ждут на очном этапе в Санкт-Петербурге в сентябре.

Самовыдвиженцами в конкурсе участвуют Алексей Антонов, Римма Сердце, Любовь Новоселова, Наталья Лаврова и Галина Тимошенко. Победители регионального конкурса Танзиля Файзуллина, Ольга Белогубова, Наталья Кискина, Валентина Коростелёва, Анна Лырчикова, Рамиль Хасанаев и Руслана Подкорытова.