Моор осмотрел две поликлиники в Тюмени

Александр Моор оценил результат капитальной реконструкции здания на улице Пермякова в Тюмени, где сейчас располагается корпус городской поликлиники №12.

В поликлинике обслуживается население Восточного административного округа, проживающее в пределах улиц Федюнинского-Пермякова-Широтная-Раушана Абдулина. Всего прикреплено порядка 27 000 человек, из них большинство — более 18 000 человек — детское население. Ранее медпомощь детям оказывалась в здании 1976 года постройки, которое требовало ремонта. В структуре поликлиники — детское, взрослое отделения и отделение медицинской реабилитации. Прием ведут участковые врачи и узкие специалисты. Есть кабинеты УЗИ, функциональной диагностики, маммографии, флюорографии, рентгенологический.

Также Александр Моор проверил выполнение своего поручения о ремонте отделения городской поликлиники №6 в Тюмени, работы выполнены в 2022-2023 годах. В отделении лечение получают 50 371 человек. За смену его посещают 307 пациентов. В филиале поликлиники организованы: 2 терапевтических отделения - 18 терапевтических участков, лечебно-диагностическое отделение, где прием ведут эндокринолог, уролог, кардиолог, хирург, невролог, оториноларинголог, офтальмолог, инфекционист, онколог. Работают кабинеты доврачебного приема, процедурный кабинет, гнойная и чистая перевязочная.