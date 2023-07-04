Более 4 млн рублей собрал в июне Тобольск на счет "Подари тепло солдату"

13:30 04 июля 2023
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За июнь жители Тобольска и местные предприятия перечислили на благотворительный счет "Подари тепло солдату" 4,22 миллиона рублей, сообщил глава города Максим Афанасьев. 

Почти 300 тысяч – это переводы от неравнодушных граждан, остальная сумма – от предприятий и организаций города.

"В первый летний месяц мы провели несколько крупных акций в поддержку наших военнослужащих: "Белый цветок", марафон в поддержку участников СВО в рамках Дня города, благотворительный концерт. Ребята передают всем нам огромное спасибо за поддержку, за постоянную помощь, внимание к их семьям", - сообщил Афанасьев.

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