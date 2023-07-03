Военно-спортивный лагерь "Время героев" в полевых условиях проверит новые навыки подростков

На комплексном полевом занятии участники военно-спортивного лагеря "Время героев" проверят свои навыки, мероприятие пройдет 5 июля на базе ССК "Стальной азарт" и позволит инструкторам подвести промежуточные итоги освоения ребятами образовательной программы.

Обучающихся ждет насыщенный и интересный день. В программе четыре блока занятий: практическая стрельба, тактическая медицина, БПЛА и тактическая подготовка. Подростки выполнят учебные стрельбы из боевого пистолета и карабина, наложат жгут и попробуют транспортировать пострадавшего, смогут управлять квадрокоптером в целях аэрофотосъемки местности, наблюдения, корректировки и целеуказания. Кроме того, освоят одиночные передвижения в бою и в составе группы.

Занятия проведут квалифицированные инструкторы, имеющие боевой опыт и прошедшие профессиональную переподготовку по образовательной программе "Военно-спортивные технологии в обучении граждан основам обороны и безопасности" (Гудермес, Москва).

25 июня в регионе на 2 площадках оборонно-спортивных лагерей Тюменской области стартовали военно-спортивные смены "Время героев". Их организаторами выступили представители филиала Центра военно-спортивной подготовки "ВОИН" в Тюменской области и ГАУ ДО ТО "РЦДППВ "Аванпост". Основная задача смен – проведение теоретических и практических занятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи, формирование знаний и умений в области военно-спортивной, моральной и психологической подготовки.

Смены проходят на базе Центра "Аванпост" и ДООЦ "Алые паруса". В общей сложности в них примут участие 900 подростков в возрасте от 14 до 17 лет.