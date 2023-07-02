Руслан Кухарук оценил военно-патриотическую игру "Дорогами Кузнецова"

Председатель ПрофБюро обучающихся университета Дарья Щербакова презентовала проект на встрече мэра с членами Молодежной администрации Тюмени.

По словам Дарьи, лишь чуть более 2% опрошенных ею и членами ее команды школьников гордятся победой советского народа в Великой Отечественной войне.

– С помощью игры мы хотим заинтересовать ребят этой важнейшей страницей нашей истории через знакомство с жизнью и подвигом легендарного разведчика, – пояснила она. – Глава города согласился, что пробелы в знании отечественной истории у школьников действительно существуют, и он очень рад, что такой проект будет реализован.

Игра в формате "Зарницы" стартует в начале учебного года. Предварительно на базе ГАУ Северного Зауралья для ребят организуют лекцию и посещение выставки памяти Героя Советского Союза. Напомним, Николай Иванович Кузнецов учился в Тюменском сельскохозяйственном техникуме в 1926 году. Во дворе главного корпуса университета установлен бюст разведчику. Ежегодно 9 марта, в день гибели легендарного разведчика, и в день его рождения – 27 июля в ГАУ Северного Зауралья организуют митинг памяти.

Призом для 30 лучших участников игры станет поездка на малую родину разведчика в деревню Зырянка и посещение музея в Талице. Проект "Дорогами Кузнецова" получил грантовую поддержку конкурса молодежных инициатив "Моя идея", сообщает АиФ-Тюмень.