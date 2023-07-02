В июле тюменцам рекомендуют подкормить плодовые кустарники

Помимо сбора и заготовки урожая в июле следует позаботиться об урожае следующего сезона, рассказала опытная дачница Нина Щербакова.

Во второй половине месяца в саду все плодово-ягодные кустарники и деревья следует подкормить удобрением Монокалий фосфат, чтобы растения заложили побольше плодовых почек, а также эта подкормка поможет вызреть молодым приростам и легко перенести предстоящую долгую зиму. После плодоношения ягодные кустарники обрабатываем от болезней и вредителей, для этого можно применить баковую смесь из таких препаратов, как Алатар+Скор.

Если на черной или красной смородине была бокальчатая ржавчина, то после снятия урожая кусты следует обработать препаратом Агролекарь. При заболевании крыжовника мучнистой росой – обработать препаратом Топаз, пишет "Тюменская область сегодня". Также рекомендуется пролить все культуры раствором Фитоспорина для профилактики различных заболеваний. Груши нужно опрыскать Фитолавином для профилактики бактериального ожога и подкормить Кальциевой селитрой, сообщает "Тюменская область сегодня".