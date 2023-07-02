Аттестаты получили выпускники первого медкласса в Боровском

В Тюменском районе вручили аттестаты выпускникам первого медицинского класса. За два года обучения ученики овладели глубокими знаниями по химии и биологии, а также приобщились к профессии врача. В школе появился свой отряд волонтеров-медиков "120/80". Ребята помогали персоналу Областной больницы №19, сопровождали спортивные и массовые мероприятия, повышали уровень медицинской грамотности населения, обучали оказанию первой помощи, содействовали развитию донорства и популяризации здорового образа жизни.

Несколько выпускников решили учиться дальше в Тюменском ГМУ Минздрава России по целевому направлению: двое из них по специальности "Лечебное дело", а один по специальности "Педиатрия". Будущие целевики Виктория Безбородова и Анастасия Юрченко не только подтвердили свои знания для успешного поступления на медицинские специальности, набрав более 70 баллов по ЕГЭ, но и закончили школу с золотой медалью. Для школьников Тюменского района доступно 12 целевых мест, сообщила Валерия Глухих, пресс-секретарь ОБ № 19 Тюменского района.