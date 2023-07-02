Тюменская ГИБДД отметит свой праздник в рабочем формате

3 июля, в день образования службы Госавтоинспекции МВД России, все автоинспекторы будут нести службу на своих постах и маршрутах в рабочем режиме.

Госавтоинспекция Тюменской области насчитывает более 1250 сотрудников, которые несут службу на дорогах региона, оказывают государственные услуги, занимаются надзорной деятельностью в области дорожной безопасности, пропагандируют соблюдение ПДД всеми участниками движения.

253 автопатруля ДПС обеспечивают дорожную безопасность на федеральных, региональных автодорогах и в населенных пунктах. В составе автопатрулей несут службу

12 девушек-автоинспекторов в Тюмени, Тобольске, Вагайском, Казанском, Уватском и Омутинском районах. В этом году автоинспекторы изъяли из автотранспорта на трассах более 80 килограммов наркотиков, в большинстве синтетических, сообщает ГИБДД Тюменской области.