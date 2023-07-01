Как бороться с паутинным клещом, рассказала эксперт

При первых признаках пожелтения листвы огурцов нужно проверить наличие паутинного клеща. По словам опытного садовода Нины Щербаковой, высокая температура и низкая влажность – оптимальные условия для активного размножения этого вредителя. При сокращении светового дня они погружаются в диапаузу, состояние зимней спячки.

Спрятавшись в щелях построек, почве или остатках растений, фитофаги ожидают наступления тепла. Эта способность значительно затрудняет борьбу с ними. Зимуют самки в почве, - рассказала садовод.

При первых признаках обнаружения паутинного клеща следует сделать следующее:

1. Применить настой табачной пыли и древесной золы - 1 стакан табачной пыли и 1 стакан древесной золы залить 1 литром горячей воды ( 60 С). Смесь настоять сутки, процедить и добавить 2 ст.л. зеленого мыла. Рабочий раствор довести водой до 10 литров и опрыскивать в вечернее время с промежутком 5-8 дней до полного исчезновения вредителя.

2. Применить настои трав –одуванчика, календулы, пижмы, бархатцев, луковой шелухи.

3. Удалить всех пораженных частей растение с последующим их уничтожением.

В случае сильного поражения растения вредителем нужно применить препараты акарицидного действия с чередованием для лучшего эффекта, чтобы не произошло привыкания клеща к одному препарату, сообщает "Тюменская область сегодня".