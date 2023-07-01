Резервные дни, когда будут известны все результаты ЕГЭ, завершились

1 июля официально заканчивается основной период ЕГЭ. В Тюменской области в 2023 году сдают экзамены более 11 тыс. 160 человек.

Участники резервных дней должны получить результаты максимум до 14 июля. Сроки позволят им вовремя подать документы в приемные комиссии: в вузах по результатам ЕГЭ обозначены сроки до 25 июля. Однако если предусмотрены дополнительные внутренние экзамены, то прием завершится раньше.

В 2023 году самым массовым стал экзамен по русскому языку, который сдавали все участники ЕГЭ. Результат порадовал: 22 — стобалльника, в два раза больше, чем годом ранее. Кроме того, нынче выпускники успели установить рекорд по химии — 12 человек получили максимальный балл, сообщает Вслух.ру.

"Такое количество 100-балльников по химии – исторический рекорд для региона. Работа по улучшению качества в изучении естественных наук не прошла даром, - ранее отмечал губернатор Александр Моор.

В расписании ЕГЭ 2023 года предусмотрен дополнительный период с 6 по 19 сентября. Для выпускников, которые получили "неуд" по обязательным предметам для получения школьного аттестата — по русскому языку и математике.