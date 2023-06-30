Тюменки планируют масштабировать проект "Жены героев" на Донбассе

Фотопроект "Жены героев" расширит свой формат и границы, рассказала руководитель патриотического проекта в Тюменской области Марина Цуркану на встрече с председателем комитета по социальной политике облдумы Ольгой Швецовой в Штабе общественной поддержки "Единой России" в Тюмени.

"На площадке Штаба разместились 50 фотографий жен и мам военнослужащих. Это больше чем просто портреты женщин, чьи мужья и сыновья сейчас находятся в зоне СВО. За каждым фото - история любви, надежды, самопожертвования и верности, о чем говорят строчки писем, сопровождающие фотографии", - рассказала руководитель Штаба Ольга Швецова.

По словам Цуркану, в проекте приняли участие 368 женщин Тюменской области, заявки продолжают поступать. Это значит, что у проекта будет продолжение и он расширит формат. Планируется сделать фотографии героев тыла, тех людей, кто отдает все свои силы и время для помощи бойцам СВО. Кроме того, представительницы Союза офицерских жен собираются в сентябре на Донбасс, вместе с ними в поездку отправятся визажисты и фотографы. Проект "Жены героев" силами тюменцев будет реализован на новых территориях России. Такое решение появилось после того, как Марина Цуркану и Светлана Слабодяник отвезли гуманитарный груз в подразделения тюменских бойцов на территориях ДНР и ЛНР, повидались со своими мужьями, а также пообщались с жителями Донбасса.

В конце недели выставка из Штаба общественной поддержки в Тюмени должна была отправиться в Тобольск, но на встрече с руководителем проекта достигнута договоренность, что эти 50 портретов останутся в Штабе, а в города и районы области будет отправлена другая часть фотопроекта.

"Наше сотрудничество с Мариной Цуркану и Союзом офицерских жен будет продолжено. Мы планируем проводить на площадке Штаба совместные мероприятия", - подытожила Ольга Швецова.