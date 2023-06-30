Соглашение о реализации проекта "Здоровое сердце спортсмена" в Тюмени подписали два вуза и депспорта

Проект "Здоровое сердце спортсмена" стартовал в Тюменской области в начале июня, трехстороннее соглашение о его реализации подписали департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, Тюменский госуниверситет и Тюменский государственный медицинский университет.

Проект "Здоровое сердце спортсмена" направлен на совершенствование спортивной подготовки юных спортсменов на основе этапной функциональной диагностики и посвящен сохранению здоровья сердечно-сосудистой системы тех детей, которые с раннего возраста начинают испытывать серьезные физические нагрузки.

Ректор ТюмГУ Иван Романчук подчеркнул особую актуальность данного проекта:

Случаи гибели спортсменов из-за проблем с сердцем, к сожалению, периодически попадают на первые полосы СМИ, это всегда неожиданно и парадоксально. Мы надеемся, что ученые Института физической культуры ТюмГУ с помощью аппаратных средств диагностики изучат проблемы функциональной подготовленности спортсменов, а также дадут научно-обоснованные рекомендации по тренировочному процессу.

До конца этого года в рамках проекта исследования дважды пройдут 87 атлетов из Тюмени, Тобольска, Ишима, Тюменского района. Это спортсмены региональных юношеских и юниорских сборных команд по таким видам, как биатлон, лыжные гонки, бокс, велосипедный спорт, гребной слалом, дзюдо, карате, легкая атлетика, плавание, скалолазание, спортивная борьба, спортивная гимнастика, триатлон, художественная гимнастика, гиревой спорт, лапта.

"Тюменский государственный университет вносит существенный вклад в развитие физической культуры и спорта в Тюменской области через подготовку квалифицированных кадров, проведение по заказу органов управления физической культуры и спортом, муниципальных и государственных организаций научно-исследовательских работ. Данный проект обеспечит организацию комплексного функционального обследования в первую очередь членов юношеских спортивных сборных команд Тюменской области учеными Института физической культуры ТюмГУ и кафедры педиатрии и неонатологии ТюмГМУ, что позволит сохранить здоровье спортсменов и приумножить их спортивные результаты", – подчеркнул директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин.