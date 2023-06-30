Отбор в "Лагерь креативных лидеров" продлен до 16 июля

Организаторы продлили заявочную кампанию конкурса креативных лидеров до 16 июля включительно и расширили возрастной диапазон участников – от 18 до 40 лет. Конкурс – первый этап федерального проекта "Лагерь креативных лидеров", организованного АНО "Креативный путь" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Принять участие могут креативные предприниматели, основатели стартапов и лидеры команд креативного сектора. 10 победителей до конца года отправятся на образовательные интенсивы в города-лидеры по темпу развития креативных индустрий в стране: Москва, Ульяновск, Тюмень, Красноярск. Иногородним участникам будут оплачены логистика и проживание.

В каждом городе лидеры проведут 4 образовательных дня вместе с экспертами и предпринимателями из сферы креативных индустрий: разборы реальных кейсов, нетворк-встречи с региональными представителями креативного бизнеса, экскурсии-погружения в креативные пространства города.

Программа обучения даст необходимые для предпринимателей знания: тренды креативной экономики, инструменты развития и применения навыков креативного мышления, выявление потенциала команды и построение пути развития бизнеса, навыки презентации для разных типов целевых аудиторий. Сопровождать выполнение заданий и процесс обучения будут опытные наставники-практики. Поэтому у участников будет возможность сразу же применить новые знания в собственном деле.

Чтобы подать заявку, нужно зарегистрироваться на сайте (https://creative-leaders.ru/) и заполнить анкету, приложив портфолио достижений команды и видеообращение креативного лидера.

Десятку лучших определят профессионалы креативного бизнеса: Игорь М. Намаконов, генеральный директор федерации креативных индустрий, Евгений Капьев, генеральный директор издательства "Эксмо", Илья Бачурин, продюсер кино и телевидения, генеральный директор "Москонцерт", Юрий Омельченко, совладелец и PR директор галереи современного искусства Omelchenko Gallery, Екатерина Кузнецова, управляющий партнер маркетингового и креативного агентства Fingertips, сооснователь школы маркетинга Yummy Tips, Роман Христюк, музыкальный продюсер, исполнительный директор Фонда Игоря Бутмана и компании Igor Butman Music Group – всего более 30 представителей креативных отраслей. Полный список жюри представлен на сайте проекта: https://creative-leaders.ru/