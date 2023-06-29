В Тюменской области началось "Лето в Тобольском кремле"

XIV музыкальный фестиваль "Лето в Тобольском кремле" стартовал 29 июня в Тобольске, остальные жители региона за концертной программой могут наблюдать в виртуальных концертных залах, в которых будут организована видеотрансляция.

Сегодня в 19:00 ансамбль "Зори Тюмени" выступит в Тобольском драматическом театре. 30 июня выступает вокал-группа "Санрайз", 1 июля оркестр "Камерата Сибири" играет во Дверце Наместника, 2 июля — Хоровая капелла Тюменской филармонии в Церкви Захария и Елизаветы. 8 июл Тюменский филармонический оркестр под руководством Юрия Медяника и Игорь Бутман выступят на Красной площади, 15 июля там же ждут ТФО и Леонида Агутина.

"Жители региона, которые находятся далеко от Тобольска, могут воспользоваться системой виртуальных концертных залов. Их в Тюменской области 33. В ВКЗ будет транслироваться часть выступлений фестиваля" - сообщила директор Департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Программа фестиваля — здесь.