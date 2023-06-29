В России разработали курс молодого бойца для старшеклассников

Минобороны РФ совместно с Минпросвещения разработали пятидневный курс начальной военной подготовки для старшеклассников, во время которого они пройдут подготовку на уровне военнослужащего мотострелковых войск, научатся приемам тактической медицины и управлению беспилотниками, сообщает телеграм-канал "Большая перемена РФ".

"Занятия по девяти учебным модулям: тактическая подготовка, огневая подготовка, впервые был введен предмет "Основы технической подготовки и связи", в рамках которого обучающиеся знакомятся с техникой вооруженных сил, с основами управления беспилотными летательными аппаратами, работой по связи. Также новый предмет введен - инженерная подготовка, очень важный предмет, как показала практика проведения специальной военной операции. Не забыли про классический предмет "Радиационная, химическая и биологическая защита", военно-медицинская подготовка - это военная, тактическая медицина, то есть те навыки, которые необходимы военнослужащим во время боевых действий", - рассказал подполковник, эксперт Главного военно-политического управления Минобороны России Михаил Бородин.