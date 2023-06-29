В Тюмени открывается ресурсный центр адаптации инвалидов

Ресурсный центр адаптации инвалидов" - проект Тюменской областной организации Всероссийского общества инвалидов, реализуется на средства гранта президента РФ. Проект является долгосрочным и направлен на безвозмездное оказание социальных услуг инвалидам, людям с ограниченными возможностями здоровья и маломобильным гражданам.

С 1 июля Ресурсный центр адаптации инвалидов (Тюмень, ул. Пермякова, д. 2б, кор.1) приглашает людей с инвалидностью и членов их семей на тренировки и обучение технике пользования ТСР, знакомство с адаптивной физкультурой и фитнесом, индивидуальные консультации с психологом и групповые тренинги, обучение приспособлению жилья человека с инвалидностью к его функциональным возможностям.

Также в рамках работы центра граждане смогут получить необходимую консультацию у специалистов Службы равных консультантов: невролога, психолога, реабилитолога, тренера по адаптивной физкультуре, юриста. Важной частью деятельности центра являются встречи со специалистами медико-социальной службы (МСЭ), Социального фонда России (СФР), организаций здравоохранения, социальной защиты населения, труда и занятости.

У всех жителей Тюменской области, имеющих инвалидность, есть возможность бесплатно получить консультации по различным вопросам, в том числе юридическим, вопросам жизнедеятельности с инвалидностью, а также воспользоваться услугами службы проката технических средств реабилитации.

30 июня в 10:00 на площадке Ресурсного центра (г. пройдет круглый стол на тему "Финансовая грамотность как институт позитивной адаптации" с представителями банковской системы для инвалидов и членов их семей Тюменской области.

По всем вопросам можно обратиться по тел.: +7 (3452) 55-58-73, +7 958 255 9196. Вся информация о мероприятиях и услугах центра размещена на сайте resurs.voi-72.ru и в группе ВКонтакте.