В Менделеевке отреставрировали раритетную книгу о шедеврах мирового искусства

Три месяца реставраторы Тюменской областной научной библиотеки имени Дмитрия Менделеева работали с третьим томом "Истории искусств" Петра Гнедича, изданную в 1897 году.

Специалисты проделали большую работу по ремонту книжного блока: восстановили листы, убрали заломы и разрывы, собрали все странички заново и вставили в переплёт. Жизнь ещё одного уникального издания сохранили заботливые руки специалистов отдела реставрации, теперь "История искусств" отправится в редкий фонд, соб

Пётр Петрович Гнедич (1855–1925) – известный русский драматург, переводчик, историк искусств, родственник Александра Грибоедова. Уникальность "Истории искусств" в том, что это прижизненное издание энциклопедического характера, написанное живо и увлекательно, богато иллюстрированное и наполненное фактурой. Оно даёт общедоступные знания по истории искусств, включая архитектуру, скульптуру, живопись, быт, нравы и одежду всех народов с древнейших времен.

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В ТОНБ отмечают, что почувствовать себя настоящим реставратором может любой, и приглашают на августовский мастер-класс: "Приходите на мастер-класс "Подари книге жизнь" – приносите свою книгу, нуждающуюся в помощи, и восстановите её под чутким руководством сотрудников Менделеевки. Ближайшая встреча пройдёт в августе, билеты можно приобрести здесь, действует Пушкинская карта".