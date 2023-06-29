Делегация Тюменской области признана лучшей на форуме "УТРО-2023"

В Челябинске подвели итоги форума уральской молодежи, делегация Тюменской области признана лучшей на форуме "УТРО-2023", сообщает информцентр правительства ТО.

"Наша команда победила сразу в двух номинациях - "Запоминая момент" за медийную активность в соцсетях и "Лучшая делегация", - об этом сообщила руководитель трека Тюменской области Мария Чумак.

Четверо тюменских ребят на грантовом конкурсе от "Росмолодежи", который прошел в рамках форума, выиграли на реализацию своих проектов в общей сложности 865 000 рублей. По сумме выигранных грантов Тюменская область - на первом месте.

Грантополучателями стали: Любовь Герасименко, Бахыт Яшкина, Денис Войков, Виктория Просвирнина.

Форум "УТРО-2024" состоится в Свердловской области.