Молодые специалисты получают поддержку в тюменских учреждениях здравоохранения

Фото пресс-службы Областного офтальмологического диспансера

В преддверии Дня молодежи, который в этом году отмечают 24 июня, Областной офтальмологический диспансер провёл блиц-интервью с одним из молодых специалистов, врачом-офтальмологом Марией Лаврентьевой, которая в 2020 году окончила обучение в медвузе, а в 2022 году - ординатуру и пришла на работу в Тюменский областной офтальмологический диспансер.

Начиная свой профессиональный путь, молодые врачи сталкиваются с новыми для себя вызовами. Поэтому поддержка более опытных коллег играет важную роль в становлении специалиста. В Тюменском областном офтальмологическом диспансере действует система наставничества.

Почему выбор пал на профессию врача и почему "офтальмология"?

С раннего детства у меня было плохое зрение: я посещала дневной стационар, были операции на глазах. И меня восхищали люди в белых халатах: они носили с собой интересные инструменты, зеркальца, линзочки, линеечки. Это было очень интересно. Находясь в отделении на лечении, я всегда старалась помогать медсестрам, насколько это мог сделать ребёнок. Меня восхищало, как доктор, сидя за столом, заполнял медицинские карты (я могла смотреть на это часами). Еще в школе я всегда знала, что стану врачом. А в университете не сомневалась в выборе специализации. Я, конечно, размышляла о том, что могу быть акушером-гинекологом или реаниматологом, но понимала, что глаза и зрение – это то, чем я хочу заниматься всю жизнь.

Быть молодым врачом – сложно?

Преимущественно, да. Шесть лет мы учились в университете плюс два года в ординатуре – в это время мы изучали, смотрели, ставили диагнозы, лечили, но не брали на себя ответственность за жизнь и здоровье пациента. Сейчас, работая врачом, я беру ответственность за это впервые. И это очень тяжело: начинать работать, не имея большого опыта, сомневаться в своих решениях, перепроверять. Но этот этап прошел у меня достаточно безболезненно, потому что я пришла в замечательный коллектив диспансера: я всегда могу подойти и спросить, обсудить со своими старшими коллегами ведение и лечение пациентов. Благодаря этому тяжелое бремя ответственности за здоровье пациентов дается намного легче.

Интересный случай из практики?

Работая в диспансере, встречаешься с самыми разными, порой, очень интересными клиническими случаями. Но я вспоминаю своего первого пациента, которому я диагностировала отслойку сетчатки. С одной стороны, я понимала, что это достаточно серьезное офтальмологическое состояние, которое требует экстренного вмешательства, а с другой стороны – ощущала невероятную гордость за то, что смогла вовремя разглядеть, поставить диагноз и направить к хирургу, чтобы пациент не потерял центральное зрение. В дальнейшем продолжала наблюдение этого пациента, и, к счастью, зрительные функции удалось сохранить достаточно высокие.