Первую смену военно-спортивных сборов "Время героев" открыли в Тюменской области

В Тюменском филиале центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "ВОИН" 27 июня дан старт летней патриотической смене "Время героев".

Каждое утро курсантов будет начинаться с поднятия флага и развода на занятия, где опытные инструкторы Тюменского центра "ВОИН" будут знакомить их с азами инженерной, огневой и тактической подготовки.

На торжественном открытии ребят поприветствовали заместитель директора департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Андрей Кайзер, помощники военного комиссара Тюменской области по военно-патриотической работе Андрей Кильдишев и Виктор Скрипченко, члены Тюменского областного совета ветеранов войны и труда Сергей Кривошеин и Сергей Уралов, а также директор тюменского филиала центра "ВОИН" Игорь Ревякин.

Смены "Время героев" начали работу сразу на двух площадках оборонно-спортивных лагерей - АНО ДООЦ "Алые паруса" и ГАУ ДО ТО "РЦДППВ "Аванпост". С 25 июня по 15 июля 300 курсантов пройдут настоящую военно-тактическую подготовку.

Участники военно-патриотических клубов и спортивных секций со всего региона научатся обращаться с различными видами вооружения, освоят полеты на квадрокоптерах и узнают, как оказать помощь пострадавшему.

Уже через неделю курсантов ждет практическое занятие - выполнение учебных стрельб из боевого оружия и военно-тактическая игра на местности, где они смогут продемонстрировать полученные навыки.

Соглашение о сотрудничестве в сфере военно-патриотического воспитания граждан ранее было подписано Правительством Тюменской области и центром военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания "ВОИН". На основании данного соглашения на базе филиала центра "ВОИН" в Тюменской области будет проводиться очное и заочное обучение молодежи в возрасте от 14 лет по программе курсов военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания, включая программы летних сборов.

В летний период в Тюменской области пройдет 3 смены. В общей сложности в них примут участие 900 подростков со всего региона в возрасте от 14 до 17 лет.