Сайт детско-юношеского туризма и краеведения запустили в Тюменской области

Внутренний туризм становится все более популярным направлением. Путешествия по родному краю тесно связаны с изучением его истории, поэтому туризм и краеведение зачастую рассматриваются в одной связке.
Чтобы данное направление стало доступнее и безопаснее для желающих узнать свой регион, полномочиями регионального ресурсного центра детско-юношеского туризма и краеведения наделен Центр туризма и краеведения Дворца творчества и спорта "Пионер", имеющий квалифицированный кадровый состав, необходимую базу, в том числе специализированный сайт.
В связи с тем, что предыдущий сайт уже технически устарел, была создана новая площадка, на которой аккумулирована вся информация по детско-юношескому туризму и краеведению. Адрес сайта: https://tropa-72.ru/.
В электронном сервисе размещены:
- Региональная маршрутно-квалификационная комиссия (РМКК), которая регистрирует все походы, проходящие по территории Тюменской области;
- Реестр школьных образовательных маршрутов Тюменской области с указанием нитки маршрута и подробной схемой движения;
- Реестр плановых спортивно-оздоровительных туристских маршрутов по территории Тюменской области;
- Реестр инструкторов по туризму в Тюменской области;
- Реестр музеев образовательных организаций Тюменской области.
Новая интернет-площадка дает возможность специалистам, занимающимся туристско-краеведческой деятельностью в муниципалитетах, через личный кабинет подавать документы в адрес РМКК для регистрации походов, планируемых к проведению.
Полезен сайт будет и для рядовых посетителей. Здесь можно найти информацию о планируемых мероприятиях областного масштаба, интересные видео с экскурсий, полезные обучающие видеоуроки, отчетные видео и фото с прошедших мероприятий.
Справочная информация по работе сайта по телефону: 8(3452) 29-02-10.
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