Моор поздравил мусульман Тюменской области с праздником Курбан-байрам

С праздником Курбан-байрам поздравил мусульман губернатор Тюменской области Александр Моор. Заветы праздника, такие как крепость веры, добродетель, созидание и добрососедство, неразрывно переплетены с историей родного края, его освоения и развития, отметил глава региона в поздравлении.

"На этих традициях построен уникальный многовековой опыт нашего многонационального и многоконфессионального общества в гармоничном сосуществовании, дружбе, труде, защите Отечества, что было и всегда будет служить прочной основой мира и поступательного развития нашего региона и страны", - отметил Моор.

Губернатор выразил уверенность, что мусульмане Тюменской области и в дальнейшем будут активно участвовать в жизни региона, наполнять его историю новыми свершениями, опираясь на общечеловеческие идеалы и ценности и пожелал всем здоровья, благополучия и энергии для исполнения добрых дел.