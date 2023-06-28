Около трети населения Тюменской области с начала года прошли флюробследование

По данным Областного клинического фтизиопульмонологического центра с начала 2023 года отмечается рост охвата флюорографическим обследованием населения региона. В настоящее время флюорографию прошел каждый третий житель Тюменской области, включая подростков с 15 лет.

Не менее 85% населения должно быть охвачено обследованием до конца года.

Флюорография входит в перечень обязательных исследований при прохождении диспансеризации и важна тем, что позволяет выявить на ранних стадиях туберкулез и другие заболевания легких, включая рак.

Флюорографию можно пройти бесплатно и без предварительной записи в поликлинике по месту жительства, при себе иметь документ, удостоверяющий личность. Большинство медорганизаций в Тюменской области оснащены цифровыми аппаратами, у жителей отделанных сел есть возможность пройти обследование в передвижном флюорокабинете. Мобильные флюорографы по графику курсируют по маршрутам отдаленных населенных пунктов, дежурят во время профилактических акций в общественных местах Тюмени, рассказала заведующий отделением лучевой диагностики ГБУЗ ТО "Областной клинический фтизиопульмонологический центр" Екатерина Аскарова.