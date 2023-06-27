В "Ратниках" за лето отдохнут более 800 тюменских подростков

В Тюменской области стартовала летняя кампания оборонно-спортивного лагеря "Ратники". В этом году отдых с элементами обучающего процесса на базе "Ратников" посетят 830 ребят в возрасте от 10 до 17 лет. Все они занимаются в специализированных группах добровольной подготовки к военной службе, юнармейских отрядах и казачьих классах.

Всего за лето для юных ратников проведут 11 смен. Военно-спортивный лагерь ребята могут посетить в Упоровском районе, Ялуторовске, Ишиме, Тюмени и Тобольске. Там они пройдут курс ратной подготовки, будут заступать повзводно в суточные наряды, заниматься тактической, огневой, инженерной, строевой, высотной подготовкой.

Также участники летних смен обучатся навыкам маскировки, выживания и альпинизма. Для ребят организуют соревнования по различным видам спорта.

Оборонно-спортивный лагерь "Ратники" - это возможность для его участников окунуться в настоящую военную атмосферу, научиться дисциплине и выдержке, опробовать на себе сложности жизни в полевых условиях, ведь курсанты будут жить в армейских палатках и самостоятельно обустраивать свой быт.