Фольклорный ансамбль "Росстань" представит Тюменскую область на IX Международном фестивале фольклора и традиционной культуры "Горцы"

Фестиваль фольклора и традиционной культуры "Горцы" пройдет с 28 июня по 5 июля в Дагестане. На нем выступят творческие коллективы из России, Чехии, Словакии, Сербии, Ирана, Индии, Азербайджана, Казахстана. Тюмень представит ансамбль "Росстань".

Выездные концерты участников запланированы в Дербенте, Кизляре и Каспийске.

Фестиваль "Горцы" проводится с 2004 года. С 2012 года внесен в Календарь международных фольклорных проектов ЮНЕСКО.