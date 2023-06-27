Тюменские автоинспекторы начали отмечать профпраздник с донорской акции

Профессиональный праздник сотрудников Госавтоинспекции — День ГИБДД МВД Российской Федерации, или День ГАИ России отмечается ежегодно 3 июля, тюменские автоинспекторы в преддверии праздника провели массовую акцию по сдаче донорской крови.

Акция прошла на Тюменской областной станции переливания крови провели массовую акцию по сдаче донорской крови.

"Многие сотрудники ГИБДД являются донорами на постоянной основе и уже не первый год добровольно сдают кровь для нуждающихся, ведь компоненты крови ежедневно необходимы не только людям, имеющим проблемы со здоровьем, но и пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. Своим примером автоинспекторы призывают тюменцев не оставаться безучастными к проблемам других людей, ведь оказав пассивное участие, они могут спасти чьи-то жизни", - сообщает пресс-служба ГИБДД ТО.