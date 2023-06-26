Тюменская область отправила детей Краснодона на оздоровление в Евпаторию

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Очередная группа школьников из города Краснодона и Краснодонского района отправилась в детский оздоровительный лагерь "Парус" (город Евпатория), отдых на черноморском берегу им подарил регион-шеф – Тюменская область.

На оздоровление едут 284 ребенка из семей военнослужащих, участников СВО и многодетных семей, дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, одаренные дети.

По словам заместителя главы администрации Краснодона и Краснодонского района Владимира Шавлая, "по линии тюменских шефов будут организованы еще два потока в детский оздоровительный лагерь "Парус" в Евпатории, всего за лето в Крыму отдохнет тысяча человек".

В Краснодонской горрайадминистрации отмечают, что в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве с правительством Тюменской области в 2022 году было оздоровлено 425 детей в 2023 году – уже 199.