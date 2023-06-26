Ефим Киприн и жители Армизонского района отправили землякам несколько посылок в зону СВО

Жители Армизонского района для земляков-участников специальной военной операции укомплектовали и отправили в зону спецоперации несколько посылок, а также собрали вещи и продукты для передачи в госпитали, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Посильную помощь землякам оказывают армизонцы разных возрастов. Так, узнав о сборе средств на комплекты инструментов, 8-летний Ефим Киприн отдал свои сбережения. Прадеды Ефима - ветераны Великой Отечественной войны, а отец юного патриота участвовал в вооруженном конфликте в Чечне. Бабушка помогала плести сети и блиндажные свечи для участников СВО", - пишет информцентр.

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