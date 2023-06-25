Как избежать нападения преступника, рассказали тюменцам

Старший следователь следственного отдела по Центральному административному округу Тюмени СУ СКР по Тюменской области Сергей Смагин дал женщинам несколько рекомендаций, придерживаясь которых, можно избежать нападения насильника.

По его словам, опыт раскрытия подобных преступлений позволяет сделать определенные выводы относительно поведения жертвы и насильника, основываясь на которых следователь сформулировал ряд советов:

1. Если идете пешком – посмотрите, кто следует за вами. Если испытали страх или не уверены в своей безопасности, можно остановиться и позвонить кому-то по телефону, сделайте вид, что ищите что-то в сумке, пропуская подозрительного человека вперед.

2. Если человек останавливается вместе с вами – нужно начать общаться с этим человеком громким голосом, привлекая внимание общественности и задавая вопросы в лоб: "Что вам надо? Почему вы меня преследуете?".

3. Если едете в такси – запомните номер машины, сфотографируйте, отправьте подруге, своим близким. Эти действия могут вызвать неоднозначную реакцию водителя, но лучше пусть будет так. Он не откажется вас везти, если вы скажете, что сфотографировали, чтобы подруга знала, на каком автомобиле едете

4. В момент поездки можно позвонить маме, папе, подруге, сообщив, что вы едете на автомобиле, называя его номер, марку и цвет. Если очень поздно или позвонить некому, то хотя бы сделайте вид, что звоните.

5. Нужно проявлять бдительность, нельзя быть чрезмерно самоуверенной, теряя контроль над ситуацией, в надежде, что уж с вами-то ничего точно не случится.

Эти рекомендации помогут избежать дальнейшего развития событий с неравным поединком, когда справиться женщине и спастись уже намного сложнее, сообщает "Тюменская область сегодня".