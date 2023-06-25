В областном банке вакансий есть предложения с зарплатой больше 100 тысяч рублей

В Тюменской области работодатели готовы платить специалистам высокие зарплаты.

Для директора по производству предлагают зарплату от 100 тыс. до 150 тыс. рублей в месяц. Такая вакансия в службе занятости населения Тюменской области единственная. Чуть меньше предусмотрен заработок для ведущего инженера по объективному контролю — 147 тыс. рублей. Тоже требуется один специалист.

Начальник участка в промышленности сможет зарабатывать от 90 тыс. до 120 тыс. в месяц. Вакансия представлена в единственном числе. Еще одна — для начальника автоколонны, которому готовы платить от 90 тыс. до 110 тыс. рублей в месяц.

Высокие зарплаты у машиниста-крановщика (120 - 140 тыс. руб.) и помощника бурильщика капитального ремонта скважин (от 95 тыс. 600 руб. до 121 тыс. 500 руб. в месяц). В банке также по одной вакансии.

Десять специалистов могут трудоустроиться монтажниками-высотниками и зарабатывать от 50 до 100 тыс. рублей в месяц.

На начало июня в Тюменской области 26,1 тыс. вакансий, сообщает Вслух.ру.