О нарушении границ земельных участков узнают с помощью беспилотника

12:28 25 июня 2023
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С июня 2023 года Управление Росреестра по Тюменской области приступило к осуществлению аэросъемки с использованием беспилотного воздушного судна (БВС) "Geoscan Gemini" и геодезических ГНСС приемников.

- Снимки местности позволяют эффективно обновлять картографические материалы, наполнять реестр актуальными сведениями, выявлять нарушения границ участков, - пояснила МегаТюмени начальник отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Тюменской области Наталия Калинина.

В рамках реализации государственной программы "Национальная система пространственных данных" в 2023 году Управлением проводятся мероприятия по осуществлению "Невидимого надзора", в ходе которых полномочия осуществляются преимущественно без взаимодействия с владельцами земельных участков путем анализа имеющихся в общедоступных сервисах данных.

Площадь земельных участков, в отношении которых проведены контрольные (надзорные) мероприятия дистанционными методами за пять месяцев 2023 года составила 10,516 тыс. га, сообщает Мегатюмень.

Теги: Росреестр
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