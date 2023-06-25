О нарушении границ земельных участков узнают с помощью беспилотника

С июня 2023 года Управление Росреестра по Тюменской области приступило к осуществлению аэросъемки с использованием беспилотного воздушного судна (БВС) "Geoscan Gemini" и геодезических ГНСС приемников.
- Снимки местности позволяют эффективно обновлять картографические материалы, наполнять реестр актуальными сведениями, выявлять нарушения границ участков, - пояснила МегаТюмени начальник отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Тюменской области Наталия Калинина.
В рамках реализации государственной программы "Национальная система пространственных данных" в 2023 году Управлением проводятся мероприятия по осуществлению "Невидимого надзора", в ходе которых полномочия осуществляются преимущественно без взаимодействия с владельцами земельных участков путем анализа имеющихся в общедоступных сервисах данных.
Площадь земельных участков, в отношении которых проведены контрольные (надзорные) мероприятия дистанционными методами за пять месяцев 2023 года составила 10,516 тыс. га, сообщает Мегатюмень.
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