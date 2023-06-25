Специалисты ожоговой реанимации борются за жизнь героев тушения пожара

Ожоговое отделение ОКБ №1 — единственное в регионе, оказывающее высокотехнологичную помощь взрослым и детям с ожогами любого происхождения различной степени и площади поражения. Материально-техническая база позволяет применять самые современные методы лечения.

На данный момент в палате реанимации находятся двое мужчин - герои тушения пожара в Нижнетавдинском районе. Полтора месяца медики борются за их жизнь. "У обоих пациентов было 70 % поражения кожи, ожог дыхательных путей. Мы проводим комплексное лечение — хирургическое, медикаментозное, респираторную поддержку. Недавно старшему сделали второй этап аутодермопластики, будем готовить к выписке в общее отделение. Младший пока в тяжелом состоянии. Его терапию обсуждали с коллегами из ожоговых центров Института хирургии им. А.В.Вишневского и центра И.М. Сеченова. Пока он на аппарате ИВЛ, продолжает получать интенсивное лечение. Молодой организм отвечает положительной динамикой", — рассказал заведующий палатой реанимации и интенсивной терапии ОКБ №1 Юсуп Сайфитдинов.

Для специалистов этой палаты ожоги площадью поражения 50% и больше не являются критическими. Однажды здесь вернули к жизни молодого парня с общим ожогом 92%, доставленного Центром медицины катастроф. Он провел в реанимации 180 дней. Сейчас мужчина занимается бизнесом, водит машину и счастлив в семейной жизни, сообщила Марина Уралова, пресс-секретарь ОКБ № 1.