Тюменцев призвали к бдительности

Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о необходимости повышения бдительности в общественных местах, во время массовых мероприятий, поездок в транспорте.

"Обращайте внимание на подозрительных людей, оставленные сумки, пакеты, свёртки, детские игрушки и другие бесхозные предметы. Если вы обнаружили подозрительный предмет, не трогайте его, не передвигайте, не вскрывайте, не пинайте ногами", - отмечается в сообщении администрации города.

Уважаемые родители, разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность.

Обо всех подозрительных предметах и лицах необходимо сообщать по телефонам:

112 – Единая дежурно-диспетчерская служба города Тюмени;

46-16-95 – РУ ФСБ России по Тюменской области;

29-16-00 – УМВД России по городу Тюмени;

59-04-62 – ГУ МЧС России по Тюменской области.