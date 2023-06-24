Тюменцев призвали к бдительности

Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о необходимости повышения бдительности в общественных местах, во время массовых мероприятий, поездок в транспорте.
"Обращайте внимание на подозрительных людей, оставленные сумки, пакеты, свёртки, детские игрушки и другие бесхозные предметы. Если вы обнаружили подозрительный предмет, не трогайте его, не передвигайте, не вскрывайте, не пинайте ногами", - отмечается в сообщении администрации города.
Уважаемые родители, разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность.
Обо всех подозрительных предметах и лицах необходимо сообщать по телефонам:
112 – Единая дежурно-диспетчерская служба города Тюмени;
46-16-95 – РУ ФСБ России по Тюменской области;
29-16-00 – УМВД России по городу Тюмени;
59-04-62 – ГУ МЧС России по Тюменской области.
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