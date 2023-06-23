Жительница Викуловского района празднует столетний юбилей

В Викуловском районе 100-летний юбилей отмечает Суздалева Федора Даниловна. Родилась она в Ермаках в семье Данилы Евдокимовича и Елизаветы Прокопьевны Зубаревых, которые пришли сюда из Могилевской области Белоруссии. В семье росло трое детей. Отец рано умер. Мать с детьми держала большое хозяйство. Меняли молоко на рыбу у местных рыбаков и охотников. Федора Даниловна закончила 4 класса. Училась у Ожгибесова Димитрия Исидоровича, первого церковного учителя. После школы работала в колхозе телятницей, и дояркой, и свинаркой, и конюхом, и на сеялке. Во время войны, как одну из грамотных, поставили кладовщиком. Награждена медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне". После колхоза работала в школе и в больнице.

В 1948 году вышла замуж за Александра Макаровича Суздалева, парня из большой работящей семьи. Прожили вместе 53 года. Родились две дочери. Старшая Галина выросла и уехала в город, а младшая Антонина всегда жила рядом с мамой. И сейчас заботится о ней. У Федоры Даниловны 4 внука, 8 правнуков и 4 праправнука.

До 84 лет жила одна, вела свое личное подсобное хозяйство: держала скотину, трудилась на огороде, пока не случилась болезнь.

До сих пор Федора Даниловна очень любознательная, всегда расспрашивает дочь про каждого жителя в Ермаках. Рассказывает, что раньше люди были общительнее и дружнее, вспоминает, как раньше весело с соседями и друзьями проводили праздники, собирались большой компанией, как пряли и пели все вместе.

Для своих 100 лет Федора Даниловна прекрасно выглядит, не утратила силы духа, рассудка и памяти. В доме юбилярши много гостей, которые передали имениннице персональное поздравление президента РФ Путина, главы Викуловского района.

Слова благодарности за самоотверженный труд выразили заместитель главы района, председатель районного Совета ветеранов, начальник отдела по социальной защите населения, глава Ермаковского сельского поселения.