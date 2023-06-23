Ветерану в Ярковском районе вручили знак "Житель осажденного Сталинграда"

Знак "Житель осажденного Сталинграда" труженику тыла в годы Великой Отечественной войны Виктору Ивановичу Кубракову вручила начальник отдела социальной защиты населения Ярковского района Елена Колчанова.

Виктор Иванович родился в Сталинграде и прожил почти всю жизнь в родном городе. В годы войны все тяжести осадного положения переносил вместе со своей семьей. И во время войны и после нее работал на судостроительном Сталинградском заводе, который выпускал снаряды. Сейчас Виктору Ивановичу 91 год, в Ярково он переехал из Волгограда в феврале 2022 года.

Знак "Житель осажденного Сталинграда" учрежден в 2022 году законом Волгоградской области по инициативе ветеранского сообщества. Это произошло в преддверии одного из важнейших событий в истории России – 80-й годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, которая отмечалась 2 февраля 2023 года. Знаком "Житель осажденного Сталинграда" награждаются граждане, которые во время Сталинградской битвы с 23 августа 1942 года по 2 февраля 1943 года находились на территории Сталинграда.

Награжденным знаком "Житель осажденного Сталинграда" устанавливаются такие же меры социальной поддержки, как и гражданам награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда" или "Житель осажденного Севастополя".