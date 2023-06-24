Заявления на поступление в вуз можно подать через госуслуги

20 июня в вузах России стартовала приемная кампания. Абитуриенты могут подать заявление через портал госуслуг. В списке есть головные офисы - Тюменского государственного университета, Тюменского индустриального университета, Государственного аграрного университета Северного Зауралья, Тюменского государственного медицинского университета, Тюменского государственного института культуры. А также филиалы: у ТИУ — в Сургуте, Нижневартовске, Тобольске. У ТюмГУ — в Тобольске, Ишиме.

Документы для поступления по результатам ЕГЭ нужно предоставить до 25 июля включительно.

В заявлении можно указать до пяти вузов и до пяти направлений подготовки в каждом из них. Обязательно отметить приоритет зачисления, где 1 — это высший. Сообщить сведения об образовании, льготах и особых правах, а также подтвердить документы, подтверждающие индивидуальные достижения.

Через госуслуги можно отслеживать конкурсные списки. Приказ о зачислении придет в личный кабинет. Горячая линия для поступающих: 8-800-100-20-17, сообщает Вслух.ру.