Заявления на поступление в вуз можно подать через госуслуги

16:39 24 июня 2023
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20 июня в вузах России стартовала приемная кампания. Абитуриенты могут подать заявление через портал госуслуг. В списке есть головные офисы - Тюменского государственного университета, Тюменского индустриального университета, Государственного аграрного университета Северного Зауралья, Тюменского государственного медицинского университета, Тюменского государственного института культуры. А также филиалы: у ТИУ — в Сургуте, Нижневартовске, Тобольске. У ТюмГУ — в Тобольске, Ишиме.

Документы для поступления по результатам ЕГЭ нужно предоставить до 25 июля включительно.

В заявлении можно указать до пяти вузов и до пяти направлений подготовки в каждом из них. Обязательно отметить приоритет зачисления, где 1 — это высший. Сообщить сведения об образовании, льготах и особых правах, а также подтвердить документы, подтверждающие индивидуальные достижения.

Через госуслуги можно отслеживать конкурсные списки. Приказ о зачислении придет в личный кабинет. Горячая линия для поступающих: 8-800-100-20-17, сообщает Вслух.ру.

Теги: вузы , госуслуги
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