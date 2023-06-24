Балкон ялуторовского почтамта оформят в духе конца XIX века

На 364-летнюю годовщину со дня основания Ялуторовск Почта России и структурное подразделение "Ялуторовский музейный комплекс" ГАУК ТО "Тюменское музейно-просветительское объединение" сделают необычный подарок. балкон почтамта, с которого открывается вид на Сретенскую площадь, оформят в духе конца XIX века. На балконе с удобствами расположится историческая фигура – сама купчиха И.В. Мясникова, в ее образе предстанет сотрудница музейного комплекса.



Здание Ялуторовского городского почтамта в 2023 году впервые включили в туристический проект региона "Купеческий квартал". Теперь он станет одним из ключевых объектов показа в рамках театрализованной экскурсии "Дело было на Вознесенской", подготовленной ко дню рождения города. Респектабельный двухэтажный особняк из красного кирпича, построенный в 1896 году, изначально принадлежавший купчихе И.В. Мясниковой, которая не только успешно вела торговые дела, но и откликалась на общественные нужды.

- Это здорово, что почта России поддержала инициативу Ялуторовского музейного комплекса в реализации нового совместного туристического проекта. В богатой летописи города Ялуторовска историческую ценность представляют не только персоналии, особая атмосфера городской исторической среды - в сохранившихся памятниках и зданиях с многовековой историей, воссоздающих архитектурный облик города. Историческое здание, в котором в настоящее время располагается центральное отделение Ялуторовского почтамта, бережно хранит историко-культурное наследие города, являясь сегодня социально важным объектом в деловой переписке города, — рассказала директор структурного подразделения Ялуторовский музейный комплекс Анна Стрельцова.

В свою очередь директор регионального управления Почты России Сергей Симайченков, отметил, что государственная компания активно поддерживает региональные инициативы, участвуя в культурных мероприятиях региона, сообщает Мегатюмень.