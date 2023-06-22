Тюменцы до 25 июня могут поддержать участников конкурса "Сердце отдаю детям"

До 25 июня проводится общественное голосование за участников-самовыдвиженцев Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования "Сердце отдаю детям". По его итогам педагоги, набравшие наибольшее количество голосов, будут допущены до первого тура федерального заочного этапа

По итогам регионального конкурса 7 педагогов, победивших по номинациям, автоматически прошли в федеральный этап. Еще 5 конкурсантов, занявших 2 и 3 места, решили продолжить испытания в качестве самовыдвиженцев:

Антонов Алексей Сергеевич, педагог дополнительного образования ГАУ ДО ТО "Дворец творчества и спорта "Пионер";

Сердце Римма Андреевна, педагог дополнительного образования АУ ДО муниципального образования Заводоуковский городской округ "Центр развития детей и молодёжи";

Новоселова Любовь Дмитриевна, педагог дополнительного образования МАУ ДО "Центр творчества", Тобольский муниципальный район;

Лаврова Наталья Викторовна, педагог дополнительного образования МАУ ДО Центр технического творчества "Юный техник" Тюменского муниципального района;

Тимошенко Галина Сергеевна, педагог дополнительного образования МАУ ДО Детско-юношеский центр "Вероника" города Тюмени.

Чтобы пройти дальше тюменским педагогам нужна поддержка всей области! Для голосования необходимо зарегистрироваться на сайте конкурса, на вкладке "Участники" ввести в поисковой строке фамилию самовыдвиженца и перейти на его страницу, нажать на кнопку "Голосование" и далее на строку "Голосовать". Затем активировать звездочку, чтобы она стала желтой и нажать на кнопку "Добавить голос", проголосовать за всех самовыдвиженцев из Тюменской области.

30 июня по итогам общественного голосования на сайте Конкурса будут опубликованы результаты рейтинга участников-самовыдвиженцев.