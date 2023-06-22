На выставке "Небо Родины" тюменцы узнают о судьбах без вести пропавших пилотов-фронтовиков

Накануне годовщины начала Великой Отечественной войны в тюменском мультимедийном историческом парке "Россия – Моя история" открылась Всероссийская интерактивная выставка "Небо Родины".

Специалисты музея и представители регионального отделения "Поискового движения России" в Тюменской области познакомили гостей с судьбами пятидесяти летчиков Великой Отечественной войны, которые были установлены за весь период проведения поисковых работ. Над восстановлением личностей, судеб и боевого пути асов авиации трудились поисковики со всей страны.

"На фронтах Великой Отечественной войны сражались миллионы отважных людей. Ценой собственной жизни они разили врага! Не все были награждены медалью, орденом или звездой героя, но каждый из них достоин большой награды. Работа поисковиков по возвращению из безвестности имен солдат, сохранение памяти о них и есть та самая награда, которую они заслужили!" - отметил Герой России Владимир Шарпатов.

Ранее выставки были открыты в Казани, Краснодаре, Омске, Ростове-на-Дону, Уфе, Южно-Сахалинске и Самаре. Изюминкой тюменской выставки стали фрагменты самолета ЛаГГ-3, найденные нашими поисковиками в ходе полевой экспедиции в Тверской области в 2018 году.

"Вы очень много делаете, чтобы узнать историю своей страны не из учебников, не из фильмов, а с помощью артефактов, которые вы поднимаете из-под земли. Я хочу, чтобы как можно больше тюменцев присоединилось к движению. Уверен, что вы приложите все усилия, чтобы рассказать об этом деле своим сверстникам. Такие мероприятия смогут в этом помочь", - обратился к поисковикам глава города Тюмени Руслан Кухарук.

Посетить выставку могут все желающие до 10 июля. Для этого необходимо позвонить в Исторический парк по телефону: 8(3452)68-11-11 и записаться на экскурсию.

Мероприятия по сохранению исторической памяти организованы в рамках национального проекта "Образование".