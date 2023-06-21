Более 2 тысяч порций мороженого обещают раздать детям в Тюмени в День молодежи

Более 2 000 порций тюменского пломбира будут розданы детям и подросткам, которые 24 июня в День молодежи придут стадион "Геолог", где пройдет мероприятие по безопасности дорожного движения #ТюменьсГИБДД, юные тюменцы и их родители смогут попробовать популярные газированные напитки "Кул Кола" и "Фенси", которые предоставила компания "Очаково".

Для детей впервые будет работать школа управления электросамокатом, где инструкторы объяснять и покажут, как правильно ездить на средствах индивидуальной мобильности.

Перед стадионом будут работать площадки игры в шахматы, пройдет показательный бой спортсменов тюменской федерации ММА, автопартнер – официальный дилер BMW Барс организует для детей праздник с аниматорами, разными вкусностями и возможностью "заляпать" своими ладошками с краской новый автомобиль, а еще предоставит автомобили и подарки для участниц конкурса "Автоледи", который пройдет на площади перед стадионом.