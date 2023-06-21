Школьники на каникулах знакомятся с перспективными профессиями региона

Летние каникулы для подростков это не только отдых, но и возможность получить много полезной информации, в том числе о востребованных и перспективных профессиях региона. В течение всего лета служба занятости Тюменской области проводит акцию "Летний лагерь - территория профориентации". Мероприятия будут проходить в загородных оздоровительно-образовательных организациях Тюменской области, пришкольных лагерях, летних оздоровительных площадках. Карьерными консультантами для школьников организуются профориентационные и деловые игры, игры-беседы, тренинги, викторины, конкурсы.

Большая часть ребят посетят профориентационные модули центра профессиональной ориентации, функционирующего на базе кадрового центра "Работа России" Тюменской области. Все модульные классы имеют оборудованную обучающую базу, благодаря которой экскурсии становятся увлекательными и максимально точно передают специфику представленных отраслей. Встречи проходят в различных форматах, с учетом индивидуальных особенностей участников.

А вот специалисты Нижнетавдинского отделения уже провели игру-беседу "Профессии, нужные району" в пришкольных лагерях соседних сёл. Более пятидесяти школьников узнали о востребованных в районе профессиях и задумались о том, кем они видят себя в будущем, какому делу хотели бы посвятить свою жизнь

Акция продлится до конца августа, и тюменских ребят ждет еще множество увлекательных мероприятий. О планируемых мероприятиях можно узнать в отделениях кадрового центра по месту проживания.